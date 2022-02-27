Военный эксперт журнала Арсенал Отечества Алексей Леонков сообщил об опасностях, которые ждут Россию на переговорах с Украиной.

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"Алексей Леонков сообщил об опасностях, которые ждут Россию на переговорах с Украиной.Делегации России и Украины встретятся в районе реки Припятьна украино-белорусской границе. Офис президента Незалежной Владимира Зеленскогоуже подтвердил присутствие представителей. Между тем военный эксперт АлексейЛеонков считает, что переговоры с украинскими властями несут для России риски.По словам специалиста, в итоге наша страна может получить некое соглашение"Минск-3", которое не будет исполняться другой стороной.Украинские войска, отметил Алексей Леонков, на этапезаключения вторых Минских соглашений находились в плачевном состоянии. С помощьюпереговоров власти Незалежной просто-напросто тянут время.Те соглашения, добавил эксперт, были разработаны при участиизападных партнеров и получили одобрение ООН. Но Украина отказаласьратифицировать этот документ, нести по нему обветренность и соблюдать еготребования.Алексей Леонков напомнил, что по вторым Минским соглашениямРоссия выступала гарантом. Но, так как соглашение не работает, наша страна сталафизическим гарантом безопасности жителей ЛНР и ДНР.Как писали "Дни.ру", ранее Директор Институтаполитических исследований . Украинский президент, сказал эксперт, использует тактикуичкерийских террористов.