Военный эксперт журнала Арсенал Отечества
Алексей Леонков сообщил об опасностях, которые ждут Россию на переговорах с Украиной.
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Алексей Леонков сообщил об опасностях, которые ждут Россию на переговорах с Украиной.
Делегации России и Украины встретятся в районе реки Припять
на украино-белорусской границе. Офис президента Незалежной Владимира Зеленского
уже подтвердил присутствие представителей. Между тем военный эксперт Алексей
Леонков считает, что переговоры с украинскими властями несут для России риски.
По словам специалиста, в итоге наша страна может получить некое соглашение
"Минск-3", которое не будет исполняться другой стороной.
Украинские войска, отметил Алексей Леонков, на этапе
заключения вторых Минских соглашений находились в плачевном состоянии. С помощью
переговоров власти Незалежной просто-напросто тянут время.
Те соглашения, добавил эксперт, были разработаны при участии
западных партнеров и получили одобрение ООН. Но Украина отказалась
ратифицировать этот документ, нести по нему обветренность и соблюдать его
требования.
Алексей Леонков напомнил, что по вторым Минским соглашениям
Россия выступала гарантом. Но, так как соглашение не работает, наша страна стала
физическим гарантом безопасности жителей ЛНР и ДНР.
Как писали "Дни.ру", ранее Директор Института
политических исследований . Украинский президент, сказал эксперт, использует тактику
ичкерийских террористов.