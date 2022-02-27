Главным внештатным педиатром Департамента здравоохранения Владимирской области назначена...

Главным внештатным педиатром Департамента здравоохранения Владимирской области назначена врач-педиатр Ольга Ильина – заведующая детской поликлиникой Городской больницы №2 г. Владимира.Как сообщает облздрав, Ольга Ильина в 2002 году окончила Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия» и ординатуру по этой же специальности. Работает в системе здравоохранения Владимирской области 20 лет.ФОТО: Департамент здравоохранения Владимирской области