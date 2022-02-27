Погиб поэт, невольник чести... - так Михаил Лермонтов откликнулся на гибель солнца русской...

"Погиб поэт, невольник чести..." - так Михаил Лермонтов откликнулся на гибель "солнца русской поэзии". В этом году - трагическая дата. 185 годовщина со дня гибели на дуэли Александра Сергеевича Пушкина. В поединке с Дантесом он сошёлся 8 февраля 1837 года. О версиях, деталях и связях Пушкина с владимирской землёй - в специальном репортаже субботних "Вестей".Пушкина и о Пушкине мы читаем с детства. Но все ли тайны его биографии и творчества раскрыты? "Сказку о царе Салтане" филолог Светлана Мартьянова называет свадебной, с автобиографическим подтекстом. Не там ли Александр Сергеевич намекал, каким должно быть поведение его жены и ее родни, окажись они при царском дворе.Светлана Мартьянова кандидат филологических наук, доцент кафедры русской зарубежной филологии: «И Наталья Николаевна, и ее родственники после свадьбы должны были оказаться при дворе. Поэтому он дает урок поведения в таком светском обществе».Гений поэзии нашел гений красоты - говорили о Пушкине и Наталье Гончаровой, которая была очень хороша собой. Первая красавица России - ростом 177 сантиметров, (у поэта около 160), с очень тонкой талией - 42 сантиметра. Блистать при дворе - такой видели "карьеру" дочери в семье Гончаровых. На момент венчания ей было 19. Как устоять неискушенной провинциалке, молчаливо-покорной жене, перед обожанием многочисленных поклонников, самого царя Николая I и загадочного красавца, французского дворянина Жоржа де Геккерна ( Дантеса).Светлана Мартьянова кандидат филологических наук, доцент кафедры русской зарубежной филологии: «Наталья Николаевна была достаточно неопытной барышней. Вероятно был какой-то элемент тщеславия. В том, что на нее обращают внимание самых интересных лиц при дворе. И использовать их в корыстных целях - предел безнравственности».Светлана Алексеевна придерживается лермонтовско-ахматовской версии: Пушкин пал, оклеветанный молвой. Став жертвой светского спектакля. Философы серебряного века упрекали поэта за его эмоциональное поведение. Василий Розанов и Сергей Булгаков полагали: Пушкин не должен был придавать значения личным оскорблениям и остаться верным своему призванию. А современные биографы подчеркивают: эта дуэль для Поэта не была простой. Вступился за честь женщины, которую истинно любил и воспринимал как Мадонну. Гибель Пушкина "во цвете лет" была воспринята Россией как национальная трагедия. Интересно, что с "Дуэли"- картины Алексея Наумова, которая висела в спальне матери, началось знакомство с Пушкиным 4-х летней Марины Цветаевой.Светлана Мартьянова кандидат филологических наук, доцент кафедры русской зарубежной филологии: «Первое, что я узнала о Пушкине, что его убили. Потом я узнала что Пушкин - поэт, Дантес - француз. Он возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, а там убил его... В слове «живот» для меня что-то священное. Даже простое - болит живот, меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом все в живот ранили».Известно, что предки Пушкина жили в Муроме, а сам поэт бывал проездом на владимирской земле. Но и Наталья Гончарова, по свидетельствам краеведов, могла не раз бывать в наших краях. В селе Великово на Тальше, сейчас это поселок Краснознаменский Камешковского района, жила семья Алалыкиных - родителей жены родного брата Натальи Николаевны Ивана Гончарова. Он был очень похож на сестру. Красавец, офицер лейб-гвардии Гусарского полка, однополчанин Михаила Лермонтова. Именно Иван Николаевич принимал участие в улаживании первого столкновения Пушкина с Дантесом. В наши дни от знаменитой усадьбы Алалыкиных остались лишь руины и каменный храм, который сегодня восстанавливается всем миром. Более того в деревне Бородино в имении потомственных военных Синявиных, также на камешковской земле, проживали еще и предки жены Пушкина: Екатерина - одна из дочерей полковника Андрея Синявина была крёстной Натальи Николаевны, ей она приходилась правнучкой. Имя Пушкина навсегда подарило бессмертие Наталье Гончаровой, сделав ее одной из самых знаменитых женщин России. И, тем не менее, именно ее считали, как резко писала Анна Ахматова, сообщницей Геккернов в преддуэльной истории. Ахматова пристально изучала историю гибели поэта.Светлана Мартьянова кандидат филологических наук, доцент кафедры русской зарубежной филологии: «После всего этого как торжественно и прекрасно увидеть как этот чопорный, бессердечный свинский, как говорил Александр Сергеевич, Петербург, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались».Интерес к поэту не гаснет и спустя столетия. Да и может ли коснуться тлен светлейшего гения? Но сама смерть Пушкина и сегодня остается загадкой. До сих пор не известно, кто был автором анонимных писем Александру Сергеевичу, которые спровоцировали роковую дуэль. Есть и неофициальная версия, что поэт выжил и закончил свою жизнь во Франции. Через 2 года после дуэли на мировой арене возникнет еще один Александр...Дюма, которого многие считают самим Пушкиным. Почему он появился только после смерти поэта? И почему они так похожи? Советское литературоведение объясняло этот факт тем, что они - троюродные братья по линии Ганнибалов. Любопытна история, связанная с младшей дочерью Дантеса в браке с Екатериной Гончаровой. Леони Шарлотта также стала жертвой своего отца: он упрятал ее в сумасшедший дом за "ненормальную любовь к своему дяде" - Александру Сергеевичу Пушкину. Дочь не раз высказывала отцу: "Вы стреляли в сердце русской культуры, как вам теперь?"Татьяна Воронцова, Александр Чунаев "Вести- Владимир".