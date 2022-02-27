Нововведения, которые вступят в силу с марта, опубликовала Российская газета. В первую очередь...

Нововведения, которые вступят в силу с марта, опубликовала "Российская газета".В первую очередь изменения коснутся водителей. Для тех, кто ранее лишался права управления транспортом, придется сдавать анализы на наличие психотропных веществ и регулярное употребление алкоголя. Кроме того, кровь и мочу проверят у тех водителей, которые лишились прав по уголовным статьям по преступлениям, связанным с состоянием опьянения - повторное управление авто в нетрезвом виде, причинение тяжкого вреда здоровью или смерти в результате нарушения правил, если водитель был нетрезв или отказался от медосвидетельствования.В остальных ситуациях получение дополнительной справки необязательно.Кроме того, водителей могут оштрафовать за отсутствие диагностической карты.С марта также могут возникнуть трудности у тех, кто является владельцем оружия. Получить разрешение будет сложнее. С 1 марта владельцев оружия смогут обязать пройти повторное медицинское освидетельствование. Например, это может произойти в случае, если сотрудники ГИБДД остановят пьяного водителя и выяснится, что человек является владельцем оружия.С 1 марта изменятся правила продажи лекарств в аптеках. На рецептах врачи будут указывать срок действия документа и его степень срочности. Рецепт с пометкой "statim" (немедленно) должен будет обслуживается в течение одного рабочего дня с момента обращения пациента в аптеку, а с пометкой "cito" (срочно) - в течение двух рабочих дней. Рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, обслуживается в течение пяти рабочих дней, остальные - от 7 до 10 рабочих дней.При этом, препараты по рецептам с истекшим сроком годности выдаваться не будут. Исключение - рецепты, которые находятся на отсроченном обслуживании. В таком случае документ не нужно переоформлять, он автоматически продлится на 90 дней.С 1 марта медицинские свидетельства о рождении и смерти формируются в электронном виде в обязательном порядке, а не по желанию граждан. Вместе с этим создан единый федеральный реестр свидетельств о рождении и смерти, который ведет Минздрав.В марте расширится перечень товаров, для которых маркировка станет обязательной. В список попадут отдельные виды упакованной воды (кроме минеральной - для нее маркировка обязательна с 1 декабря 2021 года) и альтернативная табачная продукция (табачные стики и кальянные смеси, содержащие никотин).С 1 марта начнутся два эксперимента по маркировке новых товаров: это соки, компоты и морсы, а также сладкая газировка.ФОТО: https://pixabay.com/ru/