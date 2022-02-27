Директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что ни в каких переговорах Владимир Зеленский участвовать не собирается.

Директор Института политических исследований Сергей Марковуверен, что ни в каких переговорах Владимир Зеленский участвовать несобирается.Сергей Марков заявил, что президент Украины ВладимирЗеленский на самом деле не будет участвовать в переговорах с Россией. По словамэксперта, глава соседнего государства занимается "военной дезинформацией",обещая выйти на диалог.Марков разгадал замысел Зеленского. Эксперт считает, чтопрезидент Украины использует тактику ичкерийских террористов. В свое времябоевики тоже использовали переговоры, чтобы получить время на перегруппировкусил или вывод бойцов из-под удара, рассудил Сергей Марков.Эксперт уверен, что Владимиру Зеленскому необходима пауза,чтобы восстановить связь сГенеральным штабом. Сейчас украинские войска несут потерииз-за нарушенной коммуникации между подразделениями.Как писали "Дни.ру", ранее . По словам главы Белоруссии, сейчас на территории Незалежной нет ни одного его бойца. Кроме того, как подчеркнул Лукашенко, он не помогает России оружием.Между тем белорусский лидер считает, что Украина провоцируетего к действиям. Александр Лукашенко подчеркнул, что на данный момент гражданеего страны подвергаются травле на Украине. Также президент Белоруссии сообщил о террористическихугрозах.