На новой, Троицкой линии метро началось сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями Вавиловская и Новаторская. Работы ведет тоннелепроходческий механизированный комплекс Людмила.
На новой, Троицкой линии метро началось сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Вавиловская" и "Новаторская". Работы ведет тоннелепроходческий механизированный комплекс "Людмила".
На "Вавиловской" завершается установка ограждающих конструкций котлована, ведутся земляные работы, сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.
Также продолжается возведение обоих перегонных тоннелей в сторону станции "Академическая". "Строительство центрального участка обеспечит необходимую интеграцию Троицкой линии в транспортную сеть Москвы, создав дополнительную связку со станциями метро и МЦК", – добавил Бочкарев.
В большой степени готовности находится соседний участок от "Новаторской" до "Бачуринской". На днях тоннелепроходческий комплекс "Евгения" соединил будущие станции "Мамыри" и "Бачуринская".
Строительство перегона от станции "Вавиловская" свяжет центральный участок Троицкой линии и участок от "Новаторской" до "Бачуринской", отметил генеральный директор холдинга "Моспроект" Юрий Кравцов. Тоннель протяженность более 1,4 километра пройдет под Ленинским проспектом.
В настоящий момент первый участок Троицкой линии готов почти на 50%.
Вблизи строящихся станций живет около миллиона человек. Каждый день линией будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров.
Протяженность Троицкой линии – более 40 километров. Она пройдет от МЦК до городского округа Троицк в Новой Москве.