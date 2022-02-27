Офис Владимира Зеленского подтвердил, что делегации России и Украины встретятся для переговоров на украинско-белорусской границе. Это произойдет в районе реки Припять. При этом ..

Офис Владимира Зеленского подтвердил, что делегации России и Украины встретятся для переговоров на украинско-белорусской границе. Это произойдет в районе реки Припять.При этом обозначено, что встреча состоится без предварительных условий. Александр Лукашенко заявил, что вся техника в Белоруссии во время переговоров останется на земле.