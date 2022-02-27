Еще восемь амбулаторных КТ-центров Москвы вернулись к приему плановых пациентов. Об этом в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Еще восемь амбулаторных КТ-центров Москвы вернулись к приему плановых пациентов. Об этом в своем аккаунте в социальной сети "" сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Записаться на прием к дежурному врачу своей поликлиники можно онлайн – на портале mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО. Если не пользуетесь цифровыми сервисами, приходите в порядке живой очереди", – написал Собянин.Он уточнил, что в поликлиниках по-прежнему проводятся экспресс-тесты на коронавирус до приема врача. Потоки пациентов разводят в зависимости от результата теста.Маршрутизацию в поликлиниках перестроили из-за быстрого распространения штамма коронавируса "омикрон". Это позволило избежать больших очередей.Напомним, что 25 февраля Сергей Собянин коронавирусные ограничения в Москве.С 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт горожан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Требования об обязательном переводе 30% сотрудников столичных предприятий на дистанционный режим стало рекомендательным.Мэр отметил устойчивое снижение заболеваемости штаммом "омикроном". По сравнению с концом января число новых случаев уменьшилось более чем в три раза, количество госпитализаций сократилось вдвое, а среди несовершеннолетних – на 80%.