Как сообщают синоптики центра ФОБОС, в первый весенний месяц температурный режим будет в среднем на...

Как сообщают синоптики центра ФОБОС, в первый весенний месяц температурный режим будет в среднем на 2-4° выше климатической нормы. Весенний температурный режим со среднесуточной температурой выше 0° установится уже во второй половине первой декады, почти на 20 дней раньше климатических сроков. Небольшое похолодание ожидается только в конце месяца, но даже оно не сможет вернуть зиму.ФОТО: https://pixabay.com/ru/