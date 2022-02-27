В конце минувшего года специалисты Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и...

В конце минувшего года специалисты Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проверили, как собственником земельного участка в Киржачском районе выполняется ранее выданное предписание.Как оказалось, владелец участка не спешил приводить в порядок свои 4,2 га. Земля сельскохозяйственного назначения продолжала зарастать сорными растениями.В отношении собственника в декабре 2021 года было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены в мировой суд города Киржач и Киржачского района. Постановлением суда собственник признаётся виновным в совершении административного правонарушения, а также ему назначен штраф в размере 15 000 руб.Вместе с тем, для приведения земельного участка в состояние, пригодное для сельхозпроизводства, собственнику выдано новое предписание, выполнение которого Управлением Россельхохнадзора взято на контроль.ФОТО: https://pixabay.com/ru/