Президент Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-02-2022-strategicheskie-sily-sderzhivaniya-perevedut-v-osobyj-rezhim-po-prikazu-putina.html" target="_blank">Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина</a> - Президент Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
[url=https://33live.ru/novosti/27-02-2022-strategicheskie-sily-sderzhivaniya-perevedut-v-osobyj-rezhim-po-prikazu-putina.html]Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина[/url] - Президент Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.