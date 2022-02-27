В Коврове 26 февраля рыбак упал на льду озера и сломал ногу. Об этом рассказал местный спасатель Михаил Быков. В первой половине дня дежурной смене отряда поступило сообщение о происшествии ..

В Коврове 26 февраля рыбак упал на льду озера и сломал ногу. Об этом рассказал местный спасатель Михаил Быков.В первой половине дня дежурной смене отряда поступило сообщение о происшествии на озере Гидромуть.«Мужчина упал и сломал ногу. Передвигаться самостоятельно не мог. Необходимо было транспортировать пострадавшего с водоёма в машину скорой помощи для госпитализации в больницу», - рассказал он.Медики наложили шину, а спасатели при помощи носилок доставили ковровчанина до аварийно-спасательного автомобиля, а дальше на машине до бригады СМП. Она и увезла пациента в медучреждение.Жизни и здоровью любителя рыбной ловли ничего не угрожает.