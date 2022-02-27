В парке «Экскаваторостроителей» города Коврова прошел городской конкурс по лепке снежных фигур...

В парке «Экскаваторостроителей» города Коврова прошел городской конкурс по лепке снежных фигур «Снежный Бум». В этом году в конкурсе приняли участие 43 команды. Фигуры из снега лепили и дети, и взрослые.Партнёром конкурса также выступил Ковровский пожарно-спасательный гарнизон. Ежегодно на "Снежном буме" пожарные проводят экскурсию под открытым небом: в парк приезжает автоцистерна, автоколенчатый подъёмник, сотрудники МЧС показывают технику и снаряжение.Кроме этого, пожарные помогли закрепить на центральной аллее парка скворечники. Эти птичьи домики стали победителями в конкурсе на лучший скворечник.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области