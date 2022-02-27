В Кремле опровергли появившуюся информацию о срочном обращении Владимира Путина. Пресс-секретарь президента сообщил, что главнокомандующий не планировал выходить на связь по вопросу ..

В Кремле опровергли появившуюся информацию о срочном обращении Владимира Путина. Пресс-секретарь президента сообщил, что главнокомандующий не планировал выходить на связь по вопросу проводимой на Украине специальной военной операции.Ранее пресса распространяла данные о том, что в ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением к гражданам. Напомним, 24 февраля российский президент объявил том, что принял решение провести на территории Украины спецоперацию, целью которой является защита мирного населения в Донбассе.