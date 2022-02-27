В субботу, 26 февраля, в Покрове грузовик врезался в здание. По информации очевидцев, грузовик ехал от Сбербанка к рынку по улице Советская в Покрове. Водитель не справился с управлением из-за
<a href="https://33live.ru/novosti/27-02-2022-v-pokrove-gruzovik-protaranil-zdanie.html" target="_blank">В Покрове грузовик протаранил здание</a> - В субботу, 26 февраля, в Покрове грузовик врезался в здание. По информации очевидцев, грузовик ехал от Сбербанка к рынку по улице Советская в Покрове. Водитель не справился с управлением из-за
[url=https://33live.ru/novosti/27-02-2022-v-pokrove-gruzovik-protaranil-zdanie.html]В Покрове грузовик протаранил здание[/url] - В субботу, 26 февраля, в Покрове грузовик врезался в здание. По информации очевидцев, грузовик ехал от Сбербанка к рынку по улице Советская в Покрове. Водитель не справился с управлением из-за