В субботу, 26 февраля, в Покрове грузовик врезался в здание. По информации очевидцев, грузовик ехал от Сбербанка к рынку по улице Советская в Покрове. Водитель не справился с управлением из-за

В субботу, 26 февраля, в Покрове грузовик врезался в здание. По информации очевидцев, грузовик ехал от Сбербанка к рынку по улице Советская в Покрове. Водитель не справился с управлением из-за гололеда и въехал в здание.