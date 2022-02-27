Вчера сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и специалисты...

Вчера сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и специалисты государственного технического надзора провели профилактический рейд в Суздале. Цель проверки - проведение работы с собственниками снегоходов, которые в зимнее время активно катаются по реке Каменке.Со стороны гостехнадзора проводилась проверка документов на снегоходы, состояние машин и наличие регистрационных знаков. Сотрудники ГИМС напоминали отдыхающим о том, что катание на снегоходах по реке имеет свои риски. Особенно в период выходных дней, когда таких машин на реке становится много и лёд подвергается серьёзной нагрузке.Собственники снегоходов отметили, что соблюдают все требования безопасности. При себе имеются спасжилеты, а также отдыхающие заблаговременно проверяют толщину льда – в настоящее время она составляет порядка 75 см.Тем не менее сотрудники МЧС России напомнили: зима заканчивается, ежедневная температура воздуха уже постоянно поднимается выше нулевой отметки, а значит, скоро сезон катаний нужно закрывать.ФОТО: МЧС России по Владимирской области