Ежедневные расходы на питание составят 350 рублей.

Администрация Владимирской области утвердила постановление о тратах на работу пунктов временного пребывания беженцев из ДНР и ЛНР. В сутки на содержание каждого переселенца, эвакуированного из республик, будет выделяться по 900 рублей. Ежедневные расходы на питание составят 350 рублей.Деньги пойдут на оплату труда людей, занятых обслуживанием жителей, вынужденно покинувших свои дома, на коммунальные и хозяйственные нужды, покупку мебели и оборудования, а также на другие предметы первой необходимости.Ранее , что в 33-ем регионе готовы принять более двух тысяч граждан, для размещения которых открыто 35 пунктов. По последней информации в область приехали 46 человек. Большинство живёт у своих родственников.