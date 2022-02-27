Осужденный взят под стражу. Решение пока не вступило в законную силу.

Во Владимире экс-полицейский получил реальный срок за избиение задержанного. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.Бывший оперуполномоченный ОУР ОП №3 УМВД по городу Владимиру, находясь на дежурстве решил допросить задержанного.«Явно превышая свои должностные полномочия, он приказал мужчине повернуться лицом к стене и свести руки за спиной. После этого сотрудник МВД сковал его руки пластиковым хомутом и потребовал сообщить пароль от мобильного телефона. Фигурант отказался. Далее полицейский применил физическую силу», - рассказали в облсуде.На опера завели уголовное дело. В результате суд приговорил его к 3 годам и 10 месяцам колонии. Осужденный взят под стражу. Решение пока не вступило в законную силу.