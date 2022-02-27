Постоянная экспозиция, посвященная одной из самых известных стоянок древнего человека Сунгирь,...

Постоянная экспозиция, посвященная одной из самых известных стоянок древнего человека Сунгирь, найденной под Владимиром, появится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в 2022 году, передаёт ТАСС. Экспозицию расположат в музейно-выставочном центре "Палаты". Посетители смогут увидеть оригинальные археологические предметы, ставшие символами сунгирской стоянки.За время изучения стоянки в окрестностях Сунгиря было исследовано около 5 тыс. кв. м земли. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике летом открылась временная выставка, посвященная 65-летию начала исследования этого памятника верхнего палеолита - она и станет основой будущей экспозиции.