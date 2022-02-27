С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 135 244 владимирцев.

Во Владимирской области на 27 февраля выявлено 662 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 135 человек. Ещё 92 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 97 - в Ковровском, 13 - в Кольчугинском, 32 - в Александровском, 30 - в Юрьев-Польском, 73 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 37 - в Собинском, 47 - в Киржачском, 17 - в Камешковском, 22 - в Гороховецком, 16 - в Меленковском, 2 - в Вязниковском, 7 - в Суздальском и 14 - в Селивановском районах, а также 27 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 135 244 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 36 508 заболевших во Владимире, 16049 - в Ковровском и 14504 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.