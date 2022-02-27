На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 662 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 662 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:135 - во Владимире;97 - в Ковровском районе;92 - в Муромском районе;73 - в Гусь-Хрустальном районе;47 - в Киржачском районе;37 - в Собинском районе;32 - в Александровском районе;30 - в Юрьев-Польском районе;27 - в городе Радужном;22 - в Гороховецком районе;17 - в Камешковском районе;16 - в Меленковском районе;14 - в Селивановском районе;13 - в Кольчугинском районе;7 - в Суздальском районе;2 - в Вязниковском районе;1 - в Судогодском районе.В Петушинском районе второй день не фиксируются новые случаи заболевания.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 135 244 случая заболевания