На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 662 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 662 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
135 - во Владимире;
97 - в Ковровском районе;
92 - в Муромском районе;
73 - в Гусь-Хрустальном районе;
47 - в Киржачском районе;
37 - в Собинском районе;
32 - в Александровском районе;
30 - в Юрьев-Польском районе;
27 - в городе Радужном;
22 - в Гороховецком районе;
17 - в Камешковском районе;
16 - в Меленковском районе;
14 - в Селивановском районе;
13 - в Кольчугинском районе;
7 - в Суздальском районе;
2 - в Вязниковском районе;
1 - в Судогодском районе.
В Петушинском районе второй день не фиксируются новые случаи заболевания.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 135 244 случая заболевания