«Дубровский» Пушкина, «Три мушкетера» Дюма, или любимые истории про Робина Гуда и других...

«Дубровский» Пушкина, «Три мушкетера» Дюма, или любимые истории про Робина Гуда и других "романтизирующих преступников" могут попасть в список запрещенной детской литературы. Такое предложение рассматривают сенаторы и не все с ним согласны. Мы всегда считали этих персонажей разбойниками, но благородными. Герой английских баллад Робин Гуд виртуозно стрелял из лука. Насколько это увлекательно сегодня, выяснила Юлия Шувалова.Лук слабовольным не поддастся. Он любит силу и характер. Михаил Кашара стрельбе из лука посвятил 16 лет. Умеет стрелять не одной, а сразу двумя стрелами! В Суздале он собрал целую команду стрелков. Интересно, как профессионалы хранят лук. Лучший чехол, по их словам, водопроводная труба. Отлично защищает от влаги. Кстати, луки Михаил делает сам. Они выполнены по историческим образцам. Из подобных стреляли в средневековье.Михаил Кашара, лучник: «И вот так этот лук натягивается. Это уже не исторический лук, а первый спортивный лук. Они по такому прицепу делались с середины 19 века. Здесь он склеен из клена канадского, из амаранта и ясеня».Чтобы не промахнуться, важно понимать, как натянуть тетиву. Как правило, стрелять из слабого лука - проще. Меньше сила натяжения. Вот этот лук хотя и маленький, но по ощущениям мощный. Такие были распространены на востоке, их называли луками всадника.-Желательно вот этой костяшкой, коснуться вот этого места. Давайте попробуем первый выстрел. Тянем, тянем... и отпускаем.-ААААААА! Так страшно, что она так сильно натягивается.Стреляют осиновыми стрелами. И за попадание в цель - 3 очка. Интересно, что первыми мишенями по спортивной стрельбе были голуби - то ли живые, то ли их макеты, но спустя 4 года, после Олимпиады в 1900 году, здравый смысл восторжествовал. Мишени стали бумажными.Если приручить лук не получается, можно взять арбалет. Здесь вся нагрузка переходит на ложе. А вместо стрел - арбалетные болты.-Я попала! Прям в центр?-Да, в центр!Кстати, попасть в яблочко можно именно из арбалета. Из лука - делать это опасно.Стрела не летит прямо, она виляет и довольно сильно.И риск попасть в голову вместо яблока слишком велик. По этой же причине невозможно повторить выстрел Робин Гуда, когда он расщепляет одну стрелу другой.Максимум, что возможно - сломать "пятку" стрелы. Есть и другие мифы.Михаил Кашара, лучник: «Зажигательные стрелы... в фильмах очень любят показывать это, но чаще всего путем нарисованной графики. Даже если мы её засунем в масло в керосин, подожжем. Да, пока мы держим, гореть она будет, конечно же, но когда у нас стрела вылетает по ней идет поток воздуха резкий и практически любая горючая смесь сдувается сразу же».Хотя луком пожара не устроить, недооценивает его нельзя. Это опасное оружие.Ранения, которые наносят им, болезненнее, чем огнестрельные. Стрелы гораздо больше пули, поэтому сильнее воздействуют на рану, если пораженный человек пошевелится. И уж сражаться со стрелой в груди, как мы видим в фильмах, точно не получится.А вот стрелять из лука верхом на коне без потери меткости реально. Для этого был придуман восточный хват.Александр Калниетис, лучник: «Он подразумевает с правой стороны прикладка стрелы, не с левой, как у средиземноморского, а с правой. И стрельбу непосредственно с кольцом. Мозоли набиваются знатно на палец, это поняли еще в древние времена и стали использовать, кто кожаные накладки, кто костяные накладки. Так стрела лучше фиксировалась и быстрее накладывалась. Вот она здесь находилась, мы её брали одной рукой и сразу же могли приступать к выстрелу».Уже этой весной гости древнего города попробуют стрелять из лука восточным хватом. В центре народного творчества в Суздале скоро появятся несколько лошадей. Лучники будут проводить мастер-классы по конной стрельбе. Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести Владимир"