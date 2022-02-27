Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с...

Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек.За минувшие сутки расчищено 1,79 гектара просек.На утро 27 февраля аварийных отключений энергоснабжения населённых пунктов региона не зафиксировано.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.ФОТО: https://pixabay.com/ru/