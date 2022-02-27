За последние сутки во Владимирской области выявлено 662 случая заражения коронавирусом. Это на 273 меньше, чем накануне. Госпитализировано 21. На 111 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 662 случая заражения коронавирусом. Это на 273 меньше, чем накануне. Госпитализировано 21. На 111 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 135 244. В лидерах по приросту Владимир – 135 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 97. На третьем –