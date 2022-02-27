По актуальным данным регионального оперштаба, за сутки болезнь унесла жизни 2 человек. Накануне...

По актуальным данным регионального оперштаба, за сутки болезнь унесла жизни 2 человек. Накануне оперштаб сообщал о 3 умерших.Всего за время пандемии в 33 регионе скончались 3 200 человек.Напомним, за сутки выявлено ещё 662 новых случая заболевания.ФОТО: https://pixabay.com/ru/