Украина – несвободное государство, а ее президент – несамостоятельная фигура, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, украинскими властями управляют из Вашингтона.

Украина – несвободное государство, а ее президент – несамостоятельная фигура, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, украинскими властями управляют из Вашингтона.За годы после государственного переворота неонацисты получили доступ к институтам власти, запугивали население и промывали мозги молодежи русофобией, написал Володин в своем ."Вашингтон выбрал Украину как проект "анти-Россия", – подчеркнул политик.Он напомнил, что все эти годы Россия стремилась к миру. Со своей стороны НАТО вопреки обещаниям продолжает приближать свою военную инфраструктуру к границам России, указал спикер.Политик обратил внимание, что Россия дала украинским властям возможность пойти на переговоры, но они уклонились. Делегация РФ прибыла в Гомель, однако представители украинских властей туда не явились."Кого ждем? Наркоманов, бандеровцев и неонацистов? Они не думают о народе, они не думают об Украине. Сегодня киевский режим — это филиал США. Это надо понять всем, кто говорит о необходимости диалога", – заявил Володин.Российская делегация в воскресенье, 27 февраля, прибыла на переговоры в Гомель. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Российская сторона гарантировала безопасность украинской делегации.