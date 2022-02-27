По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 21 человеку с диагнозом...

По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 21 человеку с диагнозом коронавирус.Также известно, что 435 человек выздоровели. Всего переболевших на территории 33 региона - 92 331 человек.ФОТО:https://pixabay.com/