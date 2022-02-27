По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 25 февраля первым компонентом...

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 25 февраля первым компонентом вакцины привиты 176 927 жителей областного центра. Вторым компонентом привились 170407 владимирцев. За время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 229677 комплекта доз вакцины.Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80% взрослого населения города. На 25 февраля во Владимире привито 76,9% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя 72,8%Полную вакцинацию прошли 610 665 жителей 33 региона.