Кругленький, горбатый, чебурашка, ушастый - всё это он - легендарный и многоликий Запорожец....

Кругленький, горбатый, чебурашка, ушастый - всё это он - легендарный и многоликий "Запорожец". Самая массовая советская малолитражка. Кто сегодня экзаменует авто на трассах из снега и льда? О заездах с "привкусом ностальгии" и почётных зазоводах, - Мария Платанюк.-Только что поступила новая модель "Запорожцев". Впрочем, посмотрите сами...Голос Гостелерадио, легендарный диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов знакомит советских зрителей с новой моделью "Запорожца". Машины, которую по праву можно назвать мечтой любой советской семьи. Родной любимый «ЗАЗ», который стал одним из символов СССР.-Багажник находится в передней части. За счёт чего? За счёт того, что бензобак тоже перенесён назад."Запорожцы" по-прежнему в деле, доказывают современные автовладельцы. Которые уверены: "ЗАЗовод"- это звучит гордо! В числе почётных зазоводов- владимирец Василий Елисов. Василию Дмитриевичу- уже 76. "Запорожцу" верен почти полвека. Признаётся, даже иномарка не прельстит. Его "ЗАЗиК"- настоящая "выручай-машина".Василий Елисов, владелец "Запорожца": «Это Запорожец 1980-ого года. Он незаменимая часть моей жизни. Я за грибами, ягодами на ней езжу, в деревне она незаменима»."Запорожец"- это фактически 2 поколения. Первое - 1960 - 1969. ЗАЗ- 965, 965 А. Второе- 1966 - 1994-ый. Это ЗАЗ -966 и 968 в различных вариациях. Вот так о новинке рассказывал главный конструктор завода Владимир Стешенко.- На этом авто применены новые шины. Осветительные приборы. Улучшена плавность передней подвески...Дмитрий Ревизор во Владимирскую область приехал на своем ушастом. Представляет автоклуб "Запорожец". И ежегодно становится участником "Зазогонок", которые собирают поклонников этих авто из разных регионов."Ушастыми" или "Чебурашками" такие "Запорожцы" называли за отверстия на задних крыльях. Машина Дмитрия 1970-ого года выпуска- без какого-либо апгрейда. По-прежнему- на ходу.-Каких- либо сложностей в эксплуатации нет. Запчасти есть. Обмениваемся. Всегда можно найти поддержку ЗАЗоводов.Екатерина Климова - настоящая леди "ЗАЗ". За рулём москвичка чувствует себя максимально уверенно.Кстати, в жизни Катя - учитель информатики. Подчёркивает: "ЗАЗы- её истинная любовь". И она взаимна.-Я пытаюсь наравне с ребятами. Никаких скидок, чтобы мне не делали.Свой вклад в популярность "Запорожцев" вносит и наш земляк Евгений Шерементьев. Уже 5 лет на трассе в Загорье он проводит состязания владельцев и любителей ЗАЗов.Евгений Шерементьев, организатор "ЗАЗогонок": «Цель- не победа. Цель - встреча. Зимой мы все в интернетах общаемся. Это мероприятия сподвигли нас соединится зимой».Ностальгический, харизматичный, проверенный временем и "сердцем". Легендарный "ЗАЗ"- тот, что и сегодня на коне.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".