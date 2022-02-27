Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. При этом подробности того, как прошел диалог, на данный момент не приводятся. Ранее президент ..

Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. При этом подробности того, как прошел диалог, на данный момент не приводятся.Ранее президент Белоруссии рассказал, что ночью Зеленского пытались найти для обсуждения переговоров. По словам Лукашенко, лидер Незалежной не понимает, что происходит.