Президенты России и Украины до сих пор не пришли к общему решению по месту проведения переговоров.

Президенты России и Украины до сих пор не пришли к общему решению по месту проведения переговоров.24 февраля на территории Украины началась "специальная операция", о которой объявил президент Путин после признания независимости ДНР и ЛНР. На данный момент пока что не состоялись переговоры глав государств. На сегодняшний момент известно, что российские дипломаты прибыли в Гомель для обсуждения ситуации на Украине. Об этом поведал Дмитрий Песков. Среди представителей делегации находятся члены министерства внутренних дел, министерства обороны, а также президентской администрации.Однако президент Зеленский отказался приезжать в Минск. Он заявил, что местом встречи могут стать любые другие столицы: начиная с Будапешта и заканчивая Баку. Глава государства также отметил, что будет вести переговоры только в той стране, "с территории которой не летят ракеты". Так что, возможно, в этот раз беседу все-таки провести не получится. Стоит отметить, что Владимир Зеленский не раз говорил о стремлении к миру и дипломатической беседе. ".Мы хотим мира, мы хотим встречаться", – отметил он.Напомним, что, по словам Владимира Путина, "специальная операция" нацелена на денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. Министерство обороны РФ утверждало, что их задача – вывести из строй военные объекты на территории Украины.