Средства пойдут на капремонты и оснащение учреждений.

Александр Авдеев выделил на развитие учреждений культуры 90 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.На продолжение капремонта ДК в Струнино направлено 11,3 млн рублей. Нежилое здание в посёлке Раздолье Кольчугинского района восстановят под Дом культуры за 9,2 млн рублей. В посёлке Муромцево на реконструкцию учреждения потратят почти 24 млн. На здание Краснооктябрьского филиала Ковровского РДК предусмотрено 4,1 млн рублей. На оборудование для нового культурного центра в деревне Уляхино выделили 8,7 млн рублей.Суздальский район получит 31,4 млн рублей на продолжение капремонта Детской школы искусств имени В.М.Фирсовой, а также на закупку музыкальных инструментов и оборудования. Городской досуговый центр в Суздале получит 1,2 млн рублей на пожарную сигнализацию и замену одежды сцены.