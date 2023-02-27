Спортивный ведущий Дмитрий Губерниев 26 февраля в эфире телеканала «МАТЧ! АРЕНА» высказался категорически против застройки во владимиском парке «Дружба», через который проходит

Спортивный ведущий Дмитрий Губерниев 26 февраля в эфире телеканала «МАТЧ! АРЕНА» высказался категорически против застройки во владимиском парке «Дружба», через который проходит легендарная «Лыжня Прокуророва» и призвал региональные власти скорее все это остановить. Комментируя Чемпионат России по биатлону среди женщин, Губерниев.признался, что ему приходит много сообщений из Владимира – от родителей и детей, обеспокоенных планами