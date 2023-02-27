Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин поздравил жителей Владимирской области с Масленицей и напомнил про Прощёное воскресенье. На своей странице в социальной сети он назвал дату необходимой и правильной.

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин поздравил жителей Владимирской области с Масленицей и напомнил про Прощёное воскресенье. На своей странице в социальной сети он назвал этот день необходимым и правильным.«В Коврове под музыку сожгли огромную Масленицу. Ярко прошли проводы зимы в Гусь-Хрустальном и Камешково. Ребятишки изо всех сил перетягивали канат - победила дружба, был и бой на бревне подушками, широкая ярмарка, блины, кукольный театр со сказочным героем Петрушкой, хороводы и, конечно, ритуальное сжигание чучела. Во всех районах и городах моего избирательного округа простились с зимой», - сообщил депутат.Игорь Игошин выразил надежду, что весна придёт, как и положено, по календарю.«А ещё сегодня самый важный в Масленичную неделю день, и называется он Прощеным воскресеньем. В этот день все просят друг у друга прощения. В ответ слышат: «Бог простит, и я прощаю». Мы должны прощать друг друга, чтобы в наших душах жила благодать и чистые помыслы. Я тоже прошу у всех прощения», - написал парламентарий.