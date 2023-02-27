Владимирская полиция завела уголовное дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта «Демография». Неназванное акционерное общество незаконно получило от государства субсидию в 200

Владимирская полиция завела уголовное дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта «Демография». Неназванное акционерное общество незаконно получило от государства субсидию в 200 тысяч рублей за образовательные курсы сотрудников, которые те даже не посещали. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, руководство АО заключило с Центром занятости населения договор о прохождении пятью работниками образовательных курсов в