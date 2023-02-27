В Абу-Даби прошла международная выставка вооружений «IDEX 2023».

Ковровский ВНИИ «Сигнал» представил в ОАЭ комплекс для автоматизации управления артиллерией «Планшет –А». В Абу-Даби состоялась международная выставка вооружений «IDEX 2023».Вооружение обеспечивает управление огнём, включая сбор, обработку и хранение информации о подразделениях противника. Уникальное оборудование автоматически просчитывает действия от получения задачи до уничтожения цели.Всего на мероприятии представлено более 200 разновидностей вооружения, техники, боеприпасов, экипировки из России.