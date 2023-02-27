Работы будут выполнены в течение двух лет.

В Юрьевце на строительство дорог потратят 572 млн рублей. Подрядчиком стала ООО «КапДорСтрой-НН».Деньги будут осваивать в течение двух лет. На первом этапе покрытие уложат районе улиц Всесвятской, Большой Лучистой, Малой Лучистой и Родионовка, на втором этапе - по улицам Славной, Рождественской и Рос. В конце компания обустроит велосипедные дорожки. На улицах Родионовка, Всесвятской, Православной и Славной появятся по две автобусных остановки.Ещё более 120 млн рублей выделено на дороги в микрорайоне Пиганово. ГУП «ДСУ-3» до 30 ноября 2023 года обязан уложить асфальт на улицах Березовой, Березовой дуговой и 1-ом Березовом переулке.