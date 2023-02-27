В апреле 2023 года в микрорайоне Юрьевец развернется масштабное дорожное строительство разветвленной дорожной сети, на которую выделено 572,5 млн рублей. Работы должны завершиться не позднее

В апреле 2023 года в микрорайоне Юрьевец развернется масштабное дорожное строительство разветвленной дорожной сети, на которую выделено 572,5 млн рублей. Работы должны завершиться не позднее сентября 2024 года,, сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. По условиям контракта подрядчик ООО «КапДорСтрой-НН» должен будет провести масштабное строительство в три этапа. На 1-м этапе будут построены дороги в районе