Чиновники ставят перед собой цель уберечь асфальт от дефектов в период весеннего паводка.

Во Владимирской области с 1 апреля на месяц ограничат движение большегрузов. Об этом сообщили в региональном минтрансе.Максимально допустимые нагрузки на ось грузовика составят 4; 6 и 8 тонн в зависимости от трассы. Чиновники ставят перед собой цель уберечь асфальт от дефектов в период весеннего паводка. До введения ограничений участки дорог оборудуют необходимыми предупреждающими знаками.Полный список из почти 800 объектов опубликован по .