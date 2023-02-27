Работа может отвлечь от боли.

Работа может отвлечь от боли.Боль является важнейшим сигналом, посылаемым организмом для демонстрации серьезных проблем. Без болевых ощущений человек зачастую не сможет определить, что с ним что-либо случилось. Однако бывают ситуации, когда проблемы есть, а боль не возникает.Почему мы не чувствуем боль и чем это грозит, объяснил врач Валерия Румянцева. Она подчеркнула в интервью интернет-изданию "", что каждый человек может по-своему ощущать боль, ведь это очень разнообразный спектр чувств.Специалист отметила, что в ряде случав болевые центры человека могут выйти из строя. Чаще всего сбои в организме происходят из-за возрастных недугов или чрезмерного нервного напряжения. В этом случае мы, конечно, чувствуем боль, но не может определить откуда конкретно она исходит.Соответственно, становится невозможным выяснить причину боли и устранить ее. Впрочем, по словам медика, бывают и обратные случаи. Иногда организм настолько истощен, что теряет способность подавать внятные сигналы.Если же человек подвергся сразу нескольким повреждением или недугам, то мозгу становится сложно обрабатывать все сигналы и давать необходимые команды. Например, при сильной боли в пояснице легко можно не заметить боль в почках.Отвлекать от боли может и любимая работа или хобби, когда человек с головой погружается в некую деятельность. Например, преподавателя во время чтения лекции может пройти зубная боль. Однако, по мнению врача, опасность кроется в том, что реальная проблема никуда не девается, поэтому игнорировать ее нельзя.