Некачественная красная рыба может навредить.

Некачественная красная рыба может навредить.Александр Савельев, руководитель Информационного агентства по рыболовству, рассказал о том, как выбрать "правильную" красную рыбу. Чтобы понять, то, станет ли итогом такого блюда польза или вред, при покупке следует обязательно обращать внимание на то, где и как рыба выросла. Наиболее полезна для здоровья та, которая была выловлена в естественных условиях, особенно на Дальнем Востоке, пишет издание "".Эксперт рекомендует россиянам приобретать и употреблять в пищу дальневосточную нерку, горбушу или другие лососевые культуры.Они содержат множество важных питательных веществ, таких каквитамины A и D, омега-3, фосфор, кальцийи, разумеется, белок.Самым главным бонусом станет то, что росшая в естественных условиях рыбка еще и стоит дешевле своих искусственно выращенных собратьев."Цены на нее доходят до 1500-2000 рублей за килограмм", – отметил еще один минус аквакультурной красной рыбы.Александр Савельев также отмечает, что подобную рыбу выращивают в крошечных резервуарах, где из-за недостатка места рыба не наращивает мышечную массу, а также много болеет. Как итог – к моменту вылова она оказывается напичкана гормонами роста и антибиотиками. Польза от употребления такой рыбы в пищу, согласитесь, сомнительна."Попытайтесь нажать пальцем на подобную рыбу в вакуумной упаковке, и выувидите, что по консистенции это просто паста. Ее даже не надо нарезать,можно намазывать", – предостерег эксперт от покупки некачественной красной рыбы.