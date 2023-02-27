Прокурор требует расселить очередной аварийный дом в городе Коврове.
Стало известно, что семья...
Прокурор требует расселить очередной аварийный дом в городе Коврове.
Стало известно, что семья проживает в 2-этажном многоквартирном доме № 15 по улице Бабушкина в ужасных условиях. Год постройки здания — 1945-й.
Ещё пять лет назад дом был признан аварийным. На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что его должны снести «в связи с физическим износом в процессе эксплуатации».
Расселение жителей планировали до 31-го
декабря 2022-го
года. Правда, этого так и не произошло.
В итоге в Ковровский суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности устранить нарушения и восстановить права жильцов аварийного дома.
Фото: pxfuel.com