Прокурор требует расселить очередной аварийный дом в городе Коврове. Стало известно, что семья...

Прокурор требует расселить очередной аварийный дом в городе Коврове.Стало известно, что семья проживает в 2-этажном многоквартирном доме № 15 по улице Бабушкина в ужасных условиях. Год постройки здания — 1945-й.Ещё пять лет назад дом был признан аварийным. На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что его должны снести «в связи с физическим износом в процессе эксплуатации».Расселение жителей планировали до 31-годекабря 2022-гогода. Правда, этого так и не произошло.В итоге в Ковровский суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности устранить нарушения и восстановить права жильцов аварийного дома.Фото: pxfuel.com