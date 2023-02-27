Одной из наиболее востребованных мер поддержки НКО стали гранты мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов.

Одной из наиболее востребованных мер поддержки НКО стали гранты мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов.С 2022 года столица поддержала около 3,2 тысячи инициатив. Участниками стали более девяти миллионов москвич, сообщил в своем мэр Сергей Собянин.В прошлом году объем финансирования увеличился с 400 до 600 миллионов рублей. Зарегистрированные более года назад некоммерческие организации могут получить до пяти миллионов рублей, работающие менее полугода – до 500 тысяч."На конкурс поступило 923 заявки по 12 номинациям. Победителями стали 227 НКО, из них 92 впервые получили грантовую поддержку", – рассказал градоначальник.По его словам, с помощью грантов реализуют 56 молодежных проектов. Так, АНО "Дизайн карьеры" запустил цифровой навигатор #КарьерХаб. Он помогает подросткам найти возможности для обучения, работы и карьеры в столице.В номинации "ЗОЖ и спорт" гранты мэра столицы получили 26 проектов. Один из них – фестиваль уличных видов спорта "НаСпорте". Инициаторы представили новое направление, сочетающее движения из боевых искусств, гимнастики, брейкданса, капоэйры. В фестивале примут участие 600 спортсменов."Проекты некоммерческих организаций принесут большую пользу москвичам и помогут сделать наш город еще отзывчивее и добрее", – подчеркнул Собянин.Напомним, что пользователи портала mos.ru могут собственный благотворительный сбор и поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и всех, кто оказался в непростой ситуации.