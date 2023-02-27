Средняя предлагаемая зарплата во Владимирской области по итогам января 2023 года составила 49 707 рублей, что на 6 493 рубля больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса поиска

Средняя предлагаемая зарплата во Владимирской области по итогам января 2023 года составила 49 707 рублей, что на 6 493 рубля больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. Несмотря на рост, месячный заработок на доступных вакансиях в нашем регионе почти на 10 тысяч меньше, чем в среднем по стране. В