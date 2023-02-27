Они опубликовали открытое письмо, в котором осуждают посты в соцсетях, якобы порочащие руководителя и медучреждение.

Коллектив врачей Александровской районной больницы и жители города Струнино выступили против травли главного врача Валерия Янина. Через местную газету они опубликовали открытое письмо, в котором осуждают посты в соцсетях, якобы порочащие руководителя и медучреждение.«За два года, в течение которых Валерий Анатольевич занимает пост главного врача, проделана огромная работа. Трудоустроено 36 врачей: анестезиологи-реаниматологи‚ акушеры-гинекологи, травматологи-ортопеды, хирурги, кардиологи, участковые врачи терапевты, неврологи. Создан отдел качества, благодаря которому проводится внутренний аудит, направленный на улучшение качества медпомощи. Созданы комфортные условия для работы медиков. Главврач открыт для общения с пациентами и сотрудниками. Просим не допустить разрушения того, что сделано. C 2018 года в районе действует группа недоброжелателей, которые, продвигая свои интересы, провоцируют конфликты между людьми. В соцсетях публикуются лживые посты, будоражат народ, сталкивают лбами, оскорбляют. Просим оградить медиков от скандалов и интриг», - вот основные тезисы из двух обращений, под которыми подписались более 165 человек.Горожане уверены, что публикуемая в соцсетях информация носит политический подтекст.Добавим, что при наличии конкретных нарушений инициативной группе лучше обращаться в Росздравнадзор, региональный Минздрав и прокуратуру.