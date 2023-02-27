Жители выберут трёх депутатов.

Во Владимирской области завершена регистрация кандидатов на довыборы в Кольчугине и Меленках. Об этом сообщил Облизбирком.За место в Совете народных депутатов Кольчугинского района по одномандатному округу №3 поборются представители партии власти, КПРФ, ЛДПР, РПСС и самовыдвиженец.В Меленковском районе на округе №1 осталось четверо претендентов: по одному от ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР. В седьмом округе на депутатское кресло претендуют коммунист, единоросс и член ЛДПР.Голосование пройдёт 2 апреля. Общий охват избирателей составляет более 5000 человек.