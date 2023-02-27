Компания незаконно получила 200 тысяч рублей.

В Камешкове руководство компании обвиняют в мошенничестве при реализации нацпроекта. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В 2019 году Центр занятости города и неназванное предприятие заключили договор о прохождении обучения пятью работниками АО. Сотрудники предпенсионного возраста должны были пройти перепрофилирование в ковровском ВУЗе. Учебное заведение подготовило бумаги о прохождении сотрудниками организации образовательных курсов. Однако в реальности никакую учёбу они не посещали, а свидетельств о новой квалификации не имели.По версии следствия, ВУЗ и предприятие сфальсифицировали документы. Субсидия, 200 тысяч рублей, оказалась получена незаконно. Следователи МВД завели уголовное дело. Расследование продолжается.