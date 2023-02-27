В Суздале Масленицу проводили с гусиными потехами. Гусиными потехами, катанием на тройках и...

В Суздале Масленицу проводили с гусиными потехами.Гусиными потехами, катанием на тройках и традиционными русскими блинами проводили русскую зиму в Музее деревянного зодчества в Суздале. Для гостей на Масленицу создали атмосферу старинной русской деревни. В неё окунулась и Ольга Яцык.За сердце этой красавицы гуси будут бороться во время потех за любовь. Это старая русская традиция, которую возрождают в Музее деревянного зодчества в Суздале. Прежде, чем выпускать птиц для участия в потехах, за ними наблюдают и определяют влюбленные пары.Павел Девятов , гусевод, вице-президент гастро-экологического объединения "Еда без спешки":- Вот мы все знаем "лебединая верность". У гусей тоже, они из одного семейства. Если гусак любит одну гусыню - он будет любить ее до конца. Если гусак не любит гусыню - он к ней не подойдет.Вот и Марина из Москвы приехала в Суздаль посмотреть на гусиные потехи. Уже несколько лет она с друзьями празднует Масленицу в музее-заповеднике.Марина - гостья праздника:- Мы обычно готовимся, чтобы создать настроение себе и людям вокруг. Поздравляю всех с Масленицей! Желаю всем здоровья, чистого неба, веселья, улыбок и войти с чистой душой в пост.Под мелодии владимирских рожечников, песни фольклорных ансамблей "Радуница" и "Надея", гостей праздника вовлекают в быт и традиции старинного русского села. Здесь работали восемь стилизованных площадок с большим количеством развлечений. Это бои подушками...Перетягивание каната...Театр кукол, катание на ватрушках, мастер-классы по изготовлению кукол Масленицы и многочисленные фотозоны.Алла Зайкова - директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- У нас есть и горки, и лабиринты, спортивные площадки для детей и мастер классы. Ну и, конечно, будет чем, так сказать, впечатления заесть и запить.Блинами, колобками, кашей и чаем. Фермерские и монастырские хозяйства подготовили самые вкусные угощения. Вот блины со сметаной, сгущенкой, беконом и форшмаком. А из самовара подают вкусный иван-чай. Илья делится секретным ингредиентом для приготовления главного символа Масленицы.- А с чем блины вы любите?- Со сметаной!- Дефицит!- Дефицит блины, да.Поели? Можно и покататься. Невозможно отвести взгляд от вереницы лошадей, запряженных в сани. Именно они открывали праздничное действо Масленицы.Ольга Яцык:- Ничто так не передает дух праздника, как катание на русской тройке. В этом году это стало изюминкой Масленицы.Не обошлось без хороводов, конкурсов и необычных потех, которые унесли гостей праздника на сто, а то и двести лет назад.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир