Во Владимирской области перед судом предстанет мужчина, который сообщил об угоне своего автомобиля после того, как совершил на нём два ДТП. Следствием установлено, что в январе этого года

Во Владимирской области перед судом предстанет мужчина, который сообщил об угоне своего автомобиля после того, как совершил на нём два ДТП. Следствием установлено, что в январе этого года житель Суздаля на автомобиле «ГАЗ-33021», выехав на встречную полосу, протаранил два припаркованных на обочине автомобиля – «Ниссан Альмера» и «Ленд Ровер Дискавери». После этого, обвиняемый решил скрыться