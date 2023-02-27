В Суздале в Музее деревянного зодчествана на масленичные гуляния устроили гусиные бои. Это старинная русская традиция. За каждый щипок - гусю дается очко. Гусаку нужно причинить сопернику ..

В Суздале в Музее деревянного зодчествана на масленичные гуляния устроили гусиные бои. Это старинная русская традиция. За каждый щипок - гусю дается очко. Гусаку нужно причинить сопернику боль, взяв за крыло, а вот бить в голову или по лапам – нельзя. Если борец нарушит запрет трижды, то судья засчитывает поражение.Всего проводить зиму собралось около 5000 жителей. Помимо гусиных боев в праздничной программе были бои подушками, захват соломенной крепости, перетягивание каната и другие традиционные развлечения.